Лавров предупредил Порошенко: один шаг и последует колоссальная ошибка

Россия – Украина, последние новости сегодня – 12 февраля. Глава российского МИД Сергей Лавров предупредил официальный Киев о вероятной «колоссальной ошибке» по Донбассу.

Сергей Лавров выступил с предупреждением в отношении украинского лидера Петра Порошенко о колоссальной ошибке, которую он рискует совершить в случае, если будет принят закон о реинтеграции Донбасса.

Российский министр напомнил, что в последнее время в Европе крайне недовольны ситуацией на Украине, и пристально следят за развитием событий.

«Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому Минских соглашений, совершит колоссальную ошибку», - сказал глава российской дипломатии, отметив, что в настоящий момент Порошенко находится в одном шаге от этого.