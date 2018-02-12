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Левин: блокировка приложений выведет защиту авторских прав на новый уровень


Добавлено: 12 фев 2018 в 12:58,
Левин: блокировка приложений выведет защиту авторских прав на новый уровень

Блокировка на смартфонах приложений, нарушающих авторские права, выведет их защиту в России на новый уровень. Об этом «Парламентской газете» заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

По его словам, внесённым на рассмотрение Госдумы законопроектом, уточняющим список содержания информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за распространение пиратского содержания, российское право выводится на современный уровень. Читайте по теме

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«Сейчас возможности российского законодательства по защите авторов приводятся в полное соответствие с современным уровнем технологий, последовательно закрывая все каналы распространения пиратского контента», — сказал депутат.

По его словам, уточнение закона давно ожидается отраслью, притом что в России сложилась одна из самых эффективных систем защиты авторских прав в мире.

«При этом в законе долго существовала лазейка, позволявшая пиратам, выполнив набор формальных требований, необходимых для размещения своего приложения в магазинах приложений, наживаться на пользователях смартфонов», — объяснил парламентарий.

Депутаты Марина Мукабенова, Александр Ющенко и Николай Николаев 2 февраля внесли в Госдуму законопроект о блокировке приложений, нарушающих авторские права.

Если документ примут, то в законе появится чёткое указание на необходимость прекращения доступа к контенту, нарушающему авторские права, который распространяется через магазины приложений мобильных устройств.

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Добавлено: 12 фев 2018 в 12:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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