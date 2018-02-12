МИД: срок действия зон деэскалации в Сирии может быть продлён

Срок действия зон деэскалации в Сирии может быть продлён. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, сообщает РИА «Новости».
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«Конечно, может. Жизнь будет подсказывать, как действовать дальше», — сказал Богданов, отвечая на вопрос журналистов.
Он добавил, что Россия выступает за соблюдение договорённостей по зонам деэскалации и сохранение территориальной целостности САР.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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