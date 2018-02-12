МИД: срок действия зон деэскалации в Сирии может быть продлён

Срок действия зон деэскалации в Сирии может быть продлён. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, сообщает РИА «Новости».

Читайте по теме

У МИД России нет данных о военной базе Ирана в Сирии

«Конечно, может. Жизнь будет подсказывать, как действовать дальше», — сказал Богданов, отвечая на вопрос журналистов.

Он добавил, что Россия выступает за соблюдение договорённостей по зонам деэскалации и сохранение территориальной целостности САР.

Яндекс.Дзенв Telegram

В Ростовской области найдено захоронение богатой девушки, жившей в 17 веке до нашей эры

Валентина Матвиенко выразила соболезнования родственникам погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили упавший пассажирский самолёт