Мирэй Нагасу – первая американка, выполнившая тройной аксель на Олимпийский играх

Впервые в истории американская фигуристка сумела выполнить элемент под названием «тройной аксель» во время соревнований на Олимпийский игр в Пхенчхане. Ею стала американка японского происхождения Мирэй Нагасу (Mirai Nagasu).24-летняя спортсменка из Монтебелло, штат Калифорния, прокатилась первой из пяти участниц сборной США и показала в своей программе тройной аксель на 21 секунде. Это достижение подняло овации на арене Ice Gangneung в Пхеньяне.Несмотря на то, что Канада выиграла золотую медаль на соревнованиях, Нагасу стал звездой ночи, а американки получили бронзу в соревнованиях по фигурному катанию, уступив россиянкам.