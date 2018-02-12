МОЛНИЯ: В Крыму задержан украинский диверсант (+ВИДЕО)

В Крыму в ходе совместной спецоперации, проведенной силами ФСБ и МВД, задержан украинский диверсант.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, гражданина Украины подозревают в шпионаже.

«11 февраля 2018 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По данным ФСБ, Давыденко целенаправленно собирал и передавал украинским спецслужбам секретные сведения о деятельности частей и соединений национальной гвардии РФ и ФСБ РФ. Утечка такой информации за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства.