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«Мы слово держим», — Сергей Лавров объяснил, почему Россия пока не признает ДНР и ЛНР


Добавлено: 12 фев 2018 в 11:16, Категория: Политика
«Мы слово держим», — Сергей Лавров объяснил, почему Россия пока не признает ДНР и ЛНР

Если президент Украины поставит подпись под принятым Радой законом, в котором ЛДНР признается как «оккупированная территория», то это будет говорить об отказе от выполнения Минских соглашений. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью журналистам, отвечая на вопрос, почему Россия не признает республики Донбасса.

Согласно мнению российского министра, отступление от минских соглашений станет «колоссальной ошибкой», а киевская власть норовит окончательно «сломать минские договоренности».

«Собственно говоря, Киев в одном шаге находится от этой ошибки. Если там окончательно примут закон о реинтеграции, прошедший на сегодня второе чтение», — предупредил Лавров.

Со слов дипломата, на Западе сейчас «укрепляется общее мнение о необходимости вразумить украинского президента и тех, кто вместе с ним руковдит страной».

«По нашим данным, европейские эмиссары, посещающие Киев, передают подобные послания. Они настоятельно рекомендуют понять контрпродуктивность таких подходов, сделать необходимые исправления своих действиях. Пока публично они еще не могут сказать этого», — отметил Сергей Лавров.

Как добавил глава МИД РФ, если нынешний киевский режим и дальше будет себя так вести, то скоро появятся и публичные заявления, потому как Европа очень настороженно наблюдает за процессами, которые происходят на Украине. В особенности это касается резкого повышения влияния неонацистов и радикалов.

Сергей Лавров в ответ на вопрос журналиста, не пора ли России не признать республики Донбасса, также подчеркнул следующее.

«В отличие от некоторых международных коллег, мы все-таки люди слова. Поэтому данное слово, особенно если это стало предметом переговоров, а также когда это одобрено Советом безопасности, мы держим и выполняем всегда. Минские договоренности никто не отменял», — заключил глава МИД РФ.



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Добавлено: 12 фев 2018 в 11:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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