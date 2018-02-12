«Народная милиция ЛНР» начала подготовку снайперов

Боевики «ЛНР» открыли курсы снайперской подготовки на базе «народной милиции ЛНР».

Представитель «народной милиции» Андрей Марочко отметил: «Народная милиция республики преследует цель решения конфликта на Донбассе мирным путем и неукоснительно соблюдает Минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной готова оперативно отреагировать адекватными контрмерами. Так, на базе одного из соединений Народной милиции ЛНР открыты курсы по подготовке снайперов».

Он рассказал, что для обучения снайперов вузами под контролем «ЛНР» была разработана новая учебная программа с использованием технических средств.