«Народная милиция ЛНР» начала подготовку снайперов

Показать меню
Актуально
“Британия должна быть в Европе”: известный миллиардер профинансирует остановку - 19:26 “Британия должна быть в Европе”: известный миллиардер профинансирует остановку Brexit Политолог объяснил, почему Михаила Саакашвили не могут депортировать из Украины - 19:26 Политолог объяснил, почему Михаила Саакашвили не могут депортировать из Украины Уничтожение израильского F-16 показало способность Сирии отвечать на атаки, — - 19:31 Уничтожение израильского F-16 показало способность Сирии отвечать на атаки, — эксперт Более 500 школьников посетили Серпуховской филиал военной академии РВСН имени - 19:41 Более 500 школьников посетили Серпуховской филиал военной академии РВСН имени Петра Великого Турчинова не послушали: в Киеве рассказали, почему украинские военные - 19:42 Турчинова не послушали: в Киеве рассказали, почему украинские военные отказались воевать за Крым Путин присвоил нескольким дипломатам ранг чрезвычайного и полномочного посла - 19:42 Путин присвоил нескольким дипломатам ранг чрезвычайного и полномочного посла Глава ВВС Израиля назвал атаку на ПВО Сирии крупнейшей за последние 36 лет - 19:42 Глава ВВС Израиля назвал атаку на ПВО Сирии крупнейшей за последние 36 лет Трамп обвинил демократов в попытке дискредитировать Белый дом - 19:42 Трамп обвинил демократов в попытке дискредитировать Белый дом Огонь по союзникам. Как курды американским оружием нанесли удар по НАТО - 19:42 Огонь по союзникам. Как курды американским оружием нанесли удар по НАТО Кадыров сообщил о покупке доли биткоина - 19:47 Кадыров сообщил о покупке доли биткоина Около 30 человек погибли при аварии автобуса в Индлонезии - 19:47 Около 30 человек погибли при аварии автобуса в Индлонезии Волейболисты "Факела" победили "Газпром-Югру" в матче чемпионата России - 19:53 Волейболисты Рамзан Кадыров сообщил о покупке доли биткоина - 19:56 Рамзан Кадыров сообщил о покупке доли биткоина МЧС открестилось от проработки сценариев военных конфликтов - 19:59 МЧС открестилось от проработки сценариев военных конфликтов Выборы-2018: Титов переехал в Абрау-Дюрсо - 20:00 Выборы-2018: Титов переехал в Абрау-Дюрсо ДТП с автобусом в Гонконге: 19 погибших - 20:06 ДТП с автобусом в Гонконге: 19 погибших Супрун: скорую помощь будут подменять волонтеры из Израиля - 20:07 Супрун: скорую помощь будут подменять волонтеры из Израиля
» » «Народная милиция ЛНР» начала подготовку снайперов

«Народная милиция ЛНР» начала подготовку снайперов


Добавлено: 12 фев 2018 в 18:40, Категория: Украина
«Народная милиция ЛНР» начала подготовку снайперов

Боевики «ЛНР» открыли курсы снайперской подготовки на базе «народной милиции ЛНР».

Представитель «народной милиции» Андрей Марочко отметил: «Народная милиция республики преследует цель решения конфликта на Донбассе мирным путем и неукоснительно соблюдает Минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной готова оперативно отреагировать адекватными контрмерами. Так, на базе одного из соединений Народной милиции ЛНР открыты курсы по подготовке снайперов».

Он рассказал, что для обучения снайперов вузами под контролем «ЛНР» была разработана новая учебная программа с использованием технических средств.



Материалы по теме:

ВСУ для провокации ответного огня обстреляли ЛНР во время визита дипломатов США — Народная милиция
Народная милиция ЛНР провела учения спецназа и разведки
ВАЖНО: Снайперы ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР
Власти ЛНР завершают подготовку к военным учениям
Добавлено: 12 фев 2018 в 18:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Баскетболисты

Баскетболисты "Локомотива-Кубани" выиграли Кубок России

Сборная Словакии вышла вперед в матче с командой России в Кубке Федерации

Сборная Словакии вышла вперед в матче с командой России в Кубке Федерации

Афанасьева выразила соболезнования родным и близким погибших при авиакатастрофе в Подмосковье

Афанасьева выразила соболезнования родным и близким погибших при авиакатастрофе в Подмосковье

В Венето и Ломбардии не удовлетворены предложениями Рима по вопросу автономии

В Венето и Ломбардии не удовлетворены предложениями Рима по вопросу автономии

Загрузка...



Лента новостей
Коментарий Грузии о задержании Саакашвили в Киеве - 19:07 Коментарий Грузии о задержании Саакашвили в КиевеПушилин: Процессы «интеграции между «ДНР» и РФ набирают обороты - 19:07 Пушилин: Процессы «интеграции между «ДНР» и РФ набирают оборотыОколо 800 фрагментов тел нашли в России на месте разбившегося Ан-148 - 19:07 Около 800 фрагментов тел нашли в России на месте разбившегося Ан-148В Бельгии разбился туристический самолет, есть погибшие - 19:07 В Бельгии разбился туристический самолет, есть погибшиеБлинкова победила Веснину в первом круге теннисного турнира в Дохе - 19:01 Блинкова победила Веснину в первом круге теннисного турнира в ДохеИвелин Попов присоединится к ФК "Рубин" на сборе в Испании во вторник - 19:01 Ивелин Попов присоединится к ФК Майорова: бадминтонисты сборной России выложатся на 150% на ЧЕ в Казани - 19:01 Майорова: бадминтонисты сборной России выложатся на 150% на ЧЕ в КазаниЭкипажи истребителей Су-30СМ Западного военного округа выполнили первые практические бомбометания - 18:59 Экипажи истребителей Су-30СМ Западного военного округа выполнили первые практические бомбометания на полигоне в Воронежской областиВ соединениях Рощинского гарнизона прошли тренировки по антитеррору - 18:59 В соединениях Рощинского гарнизона прошли тренировки по антитерроруRoshen заявила об исключительном праве на бренд «Киевский торт» - 18:53 Roshen заявила об исключительном праве на бренд «Киевский торт»Самолет с Саакашвили уже летит в Европу, – СМИ - 18:53 Самолет с Саакашвили уже летит в Европу, – СМИКрушение Ан-148. Украинцы несут цветы к посольству России в Киеве (ФОТО) - 18:49 Крушение Ан-148. Украинцы несут цветы к посольству России в Киеве (ФОТО)У страха глаза велики: Россия разместила в Донбассе больше танков, чем есть у бундесвера, — - 18:49 У страха глаза велики: Россия разместила в Донбассе больше танков, чем есть у бундесвера, — ПорошенкоФуркад: Нам сложно понять, почему Шипулин не может соревноваться, нам нужно услышать основания МОК - 18:47 Фуркад: Нам сложно понять, почему Шипулин не может соревноваться, нам нужно услышать основания МОК
Последние новости
Новому руководству ФК "Рубин" нужно время, всё в клубе наладится - Леонов - 19:25 Новому руководству ФК Источники в США сообщили о серьезном ранении лидера ИГ после авиаудара - 19:20 Источники в США сообщили о серьезном ранении лидера ИГ после авиаудара Джиджи Хадид борется с редким аутоимунным заболеванием - 19:19 Джиджи Хадид борется с редким аутоимунным заболеванием Самолет с Саакашвили на борту уже летит в Европу - 19:17 Самолет с Саакашвили на борту уже летит в Европу Лидера «Оплота» застрелил украинский киллер, — источник - 19:17 Лидера «Оплота» застрелил украинский киллер, — источник МАК приступил к расшифровке черных ящиков Ан-148 - 19:11 МАК приступил к расшифровке черных ящиков Ан-148 Куда Порошенко депортирует Саакашвили - 19:11 Куда Порошенко депортирует Саакашвили Повысить эффективность науки внутри РФ важнее, чем ее авторитет в мире — Путин - 19:11 Повысить эффективность науки внутри РФ важнее, чем ее авторитет в мире — Путин Алиханов провел встречу с новым генеральным секретарем Польши в Калининграде - 19:11 Алиханов провел встречу с новым генеральным секретарем Польши в Калининграде Депутат о пропаже ресурсов «Открытой России»: Работу РКН добропорядочные пользователи не заметят - 19:11 Депутат о пропаже ресурсов «Открытой России»: Работу РКН добропорядочные пользователи не заметят Выборы-2018. Сванидзе рассказал, почему россиянам нужно голосовать - 19:11 Выборы-2018. Сванидзе рассказал, почему россиянам нужно голосовать ГПСУ: Саакашвили депортирован в Польшу - 19:10 ГПСУ: Саакашвили депортирован в Польшу Пушилин заявил, что не ждет прорыва от предстоящей встречи в Минске - 19:07 Пушилин заявил, что не ждет прорыва от предстоящей встречи в Минске
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"