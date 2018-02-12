Неизвестные люди в камуфляже задержали бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Деревянко заявил о задержании лидера политической партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили. По словам нардепа, экс-губернатор Одесской области был схвачен неизвестными людьми в камуфляже.Об этом политик сообщил в интервью Hromadske TV."Мы не знаем, кто это, его похитили три микроавтобуса", - заявил Деревянко.Напомним, что несколькими днями ранее Саакашвили пытались задержать в одной из фешенебельных гостиниц Киева. Тогда бывший президент Грузии назвал такое развитие событий "совместной провокацией Генеральной прокуратуры Украины и СБУ".