Неуязвимые «Грачи»: больше Су-25 из ПЗРК не собьют

Все мы пережили как личное горе гибель летчика Романа Филипова, справедливо удостоенного звания Героя. Ситуация, в которой оказался сбитый пилот, не оставляла ему никаких шансов спастись, и он поступил как настоящий воин. Больше Су-25, известных еще под именем «Грач», из ПЗРК не собьют.

На авиабазе в Кубинке стоит готовая к отправке в войска большая партия настоящих суперштурмовиков Су-25СМ3.

Фактически под хорошо известным названием в строй вступят машины, можно сказать, нового поколения.

На Су-25СМ3 установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование, причем исключительно отечественной разработки и производства. Модернизированная авионика позволит применять более современные ракеты, в том числе управляемые, а также корректируемые авиабомбы.

У штурмовиков появилась возможность поражать не только все типы наземных целей, но и вести воздушный бой. Они обладают широким диапазоном скоростей — от почти тысячи до ста километров в час без сваливания в штопор.

Практический потолок Су-25СМ3 достигает десяти тысяч метров. Без дозаправки он может пролететь 1850 км. Эффективны Су-25СМ3 станут и в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

«Грачи» получили спутниковую навигацию ГЛОНАСС. Как утверждают специалисты, она позволяет задавать конечную точку полета с точностью до десяти метров. То есть даже в условиях ограниченной видимости штурмовик точно выйдет к обозначенной цели и нанесет свой сокрушительный удар.

В результате всех нововведений боевая эффективность нового-старого самолета увеличилась почти в три раза.

Боевая эффективность Су-25СМ3 в сравнении с Су-25 увеличилась почти в три раза

Но может быть самое главное — штурмовики получили практически абсолютную защиту от ПЗРК. В России смогли создать комплекс, гарантированно защищающий от ракет с тепловыми головками самонаведения типа «Стингер» или «Игла».

Комплексы называются «Витебск». Они установлены на всех вертолетах-Ка-52. Вообще, по приказу еще главкома ВВС генерал-полковника Александра Зелина ни одна винтокрылая машина, предназначенная для эксплуатации в горячих точках, не должна отправляться в войска без комплекса «Витебск» на борту.

Поэтому в Сирии ими оснащаются Ми-8. Эффективность работы комплекса уже подтверждена.

Российский вертолет Ми-8, перевозивший гуманитарный груз в провинции Хама 8 октября 2016 года, был обстрелян из переносного зенитно-ракетного комплекса. Ракета прошла мимо. До сего дня ни один наш вертолет, оснащенный таким комплексом, ракетой ПЗРК сбит не был.

Работа комплекса основана на узконаправленном и особым образом модулированном излучении специально разработанной сапфировой лампы.

В системе управления ракеты возникает фантомный образ цели, который ее электронный «мозг» воспринимает в качестве основной. Появляется некая запредельная виртуальная реальность, которая настойчиво манит к себе.

Ракета устремляется в пустое пространство, где в расчетное время самоликвидируется.

Казалось бы, все очень просто, но эту «простейшую» задачу кроме нас еще никто в мире не решил и до промышленного производства не довел.

Помимо «Витебска» на борту Су-25СМ3 установлены системы радиоэлектронной борьбы, которые затруднят поражение наших штурмовиков ракетами, наводящимися при помощи радиолокации. Равных по огневой мощи и защите полностью обновленным «Грачам» в мире сегодня нет. Штурмовики стали почти неуязвимыми. Жаль, что они слишком задержались в Кубинке. Там, где идет война, их давно ждут.

Сергей Птичкин