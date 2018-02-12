Николай Сванидзе рассказал, почему необходимо идти на выборы

Показать меню
Актуально
Сборная Португалии в овертайме победила команду Испании в финале ЧЕ по - 01:29 Сборная Португалии в овертайме победила команду Испании в финале ЧЕ по мини-футболу Турция понесла самые серьезные потери с момента ввода войск в Сирию (ФОТО) - 01:31 Турция понесла самые серьезные потери с момента ввода войск в Сирию (ФОТО) Более 400 ростовчан посетили новую артиллерийскую часть 150-й мотострелковой - 01:32 Более 400 ростовчан посетили новую артиллерийскую часть 150-й мотострелковой дивизии ЮВО Гандболисты СКИФа победили "Зриньски Мостар" в первом матче 1/8 финала Кубка - 01:40 Гандболисты СКИФа победили Обнаружена причина неизлечимого ожирения - 01:41 Обнаружена причина неизлечимого ожирения ЦРУ опровергло информацию о «русском информаторе» - 01:49 ЦРУ опровергло информацию о «русском информаторе» Кречин: владелец "Куньлуня" раскаялся, увидев настоящие просчеты Кинэна - 01:55 Кречин: владелец На Украине задержали пытавшегося прорваться в Чернобыльскую зону азербайджанца - 02:05 На Украине задержали пытавшегося прорваться в Чернобыльскую зону азербайджанца NI: США обладает «идеальным оружием» против российских подлодок - 02:11 NI: США обладает «идеальным оружием» против российских подлодок Honda выводит на рынок обновленный седан Legend - 02:16 Honda выводит на рынок обновленный седан Legend Сборная России по мини-футболу в третий раз в истории завоевала бронзу ЧЕ - 02:19 Сборная России по мини-футболу в третий раз в истории завоевала бронзу ЧЕ "Бенфика" победила "Портимоненсе" в матче чемпионате Португалии по футболу - 02:34 Декоммунизация на Украине завершена, — Вятрович. - 02:42 Декоммунизация на Украине завершена, — Вятрович. Свыше 3500 россиян поучаствовали в «Лыжне России» в Вологде - 02:53 Свыше 3500 россиян поучаствовали в «Лыжне России» в Вологде Рамос-Виньолас обыграл Монтейру в полуфинале теннисного турнира в Кито - 03:01 Рамос-Виньолас обыграл Монтейру в полуфинале теннисного турнира в Кито Трамп соболезнует из-за гибели полицейских в Огайо - 03:09 Трамп соболезнует из-за гибели полицейских в Огайо Девушка из Омска стала победительницей всероссийского конкурса красоты - 03:09 Девушка из Омска стала победительницей всероссийского конкурса красоты
» » Николай Сванидзе рассказал, почему необходимо идти на выборы

Николай Сванидзе рассказал, почему необходимо идти на выборы


Добавлено: 12 фев 2018 в 17:01, Категория: Политика
Николай Сванидзе рассказал, почему необходимо идти на выборы

Известный журналист, историк, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе объяснил почему по его мнению необходимо идти на выборы президента, которые состоятся в марте 2018 года.
 
Журналист также подчеркнул, что все призывы по бойкотированию выборов он воспринимает крайне негативно и призвал избирателей выполнить свой гражданский долг.
 
"Я могу назвать как минимум две причины, по которым стоит идти на выборы. Первая - если человек считает себя гражданином, то его обязанность пойти и проявить свою гражданскую позицию, выполнить гражданский долг. Если же человек считает себя просто единицой многомиллионного населения и уверен, что он просто часть населения, то да, таким людям на выборах делать нечего. Вторая причина несколько более глубокая. Многие люди уверены,  что их голос ничего не решает. И, что даже если они не придут, его просто кому-то незаконно зачтут. Даже если вы считаете, что именно ваш голос ничего не решит, отправляйтесь на участки и проголосуйте хотя бы для того, чтобы не допустить незаконной передачи вашего голоса кому-либо из кандидатов" - высказал свое мнение эксперт в интервью изданию ПолитЭксперт.
 
Напомним, до выборов осталось немногим больше месяца. Гражданам России предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. Сделать это будет можно с 8 утра до 8 вечера, либо досрочно.













Материалы по теме:

Начни с себя: олимпийский чемпион объяснил, зачем нужно идти на выборы
Журналист Шевченко извинился за драку со Сванидзе
Николай Цискаридзе объяснил, почему нужно идти на выборы
Медведев ушел от ответа на вопрос об участии в выборах президента
Добавлено: 12 фев 2018 в 17:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Биологи развеяли миф о потере нервных клеток

Биологи развеяли миф о потере нервных клеток

В МВФ считают неизбежным регулирование операций с криптовалютой

В МВФ считают неизбежным регулирование операций с криптовалютой

«Главный праздник — гей-парад»: почему русские бегут из Европы и США?

«Главный праздник — гей-парад»: почему русские бегут из Европы и США?

Россия испытала новую противоракету

Россия испытала новую противоракету

Загрузка...



Лента новостей
Глава «Укроборонпрома» подал в отставку - 00:50 Глава «Укроборонпрома» подал в отставкуСуд рассмотрит иск благотворительного фонда к ФК "Ростов" на 330 млн рублей - 00:48 Суд рассмотрит иск благотворительного фонда к ФК Сборная России по бадминтону стартует на чемпионате Европы в Казани - 00:48 Сборная России по бадминтону стартует на чемпионате Европы в КазаниСуд объявил Гужву в розыск - 00:46 Суд объявил Гужву в розыскПорошенко уволил Романова с должности главы Укроборонпрома - 00:46 Порошенко уволил Романова с должности главы УкроборонпромаГлавком ВМФ России и командующие флотами приняли участие в Ассамблее Морского Собрания - 00:42 Главком ВМФ России и командующие флотами приняли участие в Ассамблее Морского Собрания Санкт-ПетербургаБольшой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провёл ракетные и - 00:42 Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провёл ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском мореПодозреваемого в убийстве контрактника отправили в СИЗО - 00:39 Подозреваемого в убийстве контрактника отправили в СИЗОУченые научились уничтожать вирус гриппа - 00:39 Ученые научились уничтожать вирус гриппаВпервые в истории: "Црвена Звезда" сыграет с ЦСКА в матче 1/16 финала Лиги Европы - 00:29 Впервые в истории: Военную академию РВСН и ее филиал в рамках Дня открытых дверей посетило рекордное количество - 00:29 Военную академию РВСН и ее филиал в рамках Дня открытых дверей посетило рекордное количество школьниковУ границы РФ засекли американский самолет-разведчик - 00:21 У границы РФ засекли американский самолет-разведчикСаакашвили анонсировал новый «прорыв» на Украину (ВИДЕО) - 00:17 Саакашвили анонсировал новый «прорыв» на Украину (ВИДЕО)Командующий войсками ЮВО прибыл с рабочим визитом в Армению - 00:15 Командующий войсками ЮВО прибыл с рабочим визитом в Армению
Последние новости
"Бетис" обыграл "Депортиво" в чемпионате Испании по футболу - 01:28 Трамп выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в России - 01:24 Трамп выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в России Кольцо сжимается: США намерены разместить ещё 37 систем ПРО вокруг России - 01:18 Кольцо сжимается: США намерены разместить ещё 37 систем ПРО вокруг России Футболисты "Челси" разгромили "Вест Бромвич" в чемпионате Англии, Азар сделал дубль - 01:15 Футболисты Названо самое маневренное и быстрое животное на Земле - 01:12 Названо самое маневренное и быстрое животное на Земле Медики научились уничтожать вирус гриппа - 01:12 Медики научились уничтожать вирус гриппа Забавная реакция животных, которые впервые увидели снег (ФОТО) - 01:11 Забавная реакция животных, которые впервые увидели снег (ФОТО) Грузия потребует от Польши экстрадировать Саакашвили - 01:09 Грузия потребует от Польши экстрадировать Саакашвили На Олимпиаде-2018 сдан первый положительный тест на допинг - 01:09 На Олимпиаде-2018 сдан первый положительный тест на допинг Появилось видео задержания Саакашвили - 01:08 Появилось видео задержания Саакашвили Танки и спецназ на Курилах: Армия России дала грозный ответ на дерзкие заявления японцев (ФОТО) - 01:04 Танки и спецназ на Курилах: Армия России дала грозный ответ на дерзкие заявления японцев (ФОТО) Основатель WikiLeaks сообщил о получении конверта из США с белым порошком - 00:54 Основатель WikiLeaks сообщил о получении конверта из США с белым порошком Здоровье невестки Трампа, вскрывшей конверт с белым порошком, вне опасности - 00:54 Здоровье невестки Трампа, вскрывшей конверт с белым порошком, вне опасности
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"