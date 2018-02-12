Обнародованы новые подробности свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

Показать меню
Актуально
Казанскому предпринимателю предъявлено обвинение в хищении 437 миллионов рублей - 13:07 Казанскому предпринимателю предъявлено обвинение в хищении 437 миллионов рублей ВВС Израиля атаковали более 10 объектов в Сирии - 13:07 ВВС Израиля атаковали более 10 объектов в Сирии Полиция сообщила подробности ДТП с восемью погибшими в Красноярском крае - 13:07 Полиция сообщила подробности ДТП с восемью погибшими в Красноярском крае Йеллоустоун недурно трясет: ученые опасаются взрыва опасного вулкана - 13:11 Йеллоустоун недурно трясет: ученые опасаются взрыва опасного вулкана "Адмирал" в овертайме проиграл "Сахалину" во втором контрольном матче команд - 13:12 CAS сократил дисквалификацию бывшего вице-президента ФИФА Чон Монджуна - 13:12 CAS сократил дисквалификацию бывшего вице-президента ФИФА Чон Монджуна В Ингушетии ликвидировали двух предполагаемых боевиков - 13:13 В Ингушетии ликвидировали двух предполагаемых боевиков США заплатили 100 тысяч долларов россиянину за украденные у АНБ вредоносные коды - 13:14 США заплатили 100 тысяч долларов россиянину за украденные у АНБ вредоносные коды ВВС Израиля атаковали 12 целей в Сирии в ответ на потерю своего истребителя - 13:14 ВВС Израиля атаковали 12 целей в Сирии в ответ на потерю своего истребителя Украинский полицейский в зоне АТО при ссоре застрелил человека - 13:17 Украинский полицейский в зоне АТО при ссоре застрелил человека Олимпиада могла бы примирить Пхеньян и Сеул, но Вашингтон этого не допустит - 13:17 Олимпиада могла бы примирить Пхеньян и Сеул, но Вашингтон этого не допустит Посол в Таиланде рассказал о значительном росте российского турпотока - 13:17 Посол в Таиланде рассказал о значительном росте российского турпотока Израиль закрыл часть воздушного пространства над страной - 13:18 Израиль закрыл часть воздушного пространства над страной Выборы-2018: член СПЧ поприветствовал работу ЦИК по очистке списков избирателей - 13:18 Выборы-2018: член СПЧ поприветствовал работу ЦИК по очистке списков избирателей от «мертвых душ» Нетаньяху проводит консультации по безопасности - 13:18 Нетаньяху проводит консультации по безопасности АвтоВАЗ убил надежду россиян на новый седан Лада Веста Кросс - 13:20 АвтоВАЗ убил надежду россиян на новый седан Лада Веста Кросс В Дагестане начался отборочный этап конкурса «Суворовский натиск» - 13:25 В Дагестане начался отборочный этап конкурса «Суворовский натиск»
» » Обнародованы новые подробности свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

Обнародованы новые подробности свадьбы Меган Маркл и принца Гарри


Добавлено: 12 фев 2018 в 12:49, Категория: Шоу-бизнес
Обнародованы новые подробности свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

Свадьба бывшей актрисы Меган Маркл и принца Гарри станет самым грандиозным событием года для Англии и поклонников пары. После официального объявления о помолвке будущих мужа и жены, фанаты не могут насытится подробностями свадьбы. Уже стал известен выбор торта, платья, а теперь Кенсингтонский дворец сообщил о торжественной поездке по улицам Виндзора в карете.

После того, как Меган Маркл и принц Гарри обменяются клятвами в церкви святого Георгия, они прокатятся по улицам Виндзора в карете. «Они надеются, что эта небольшая поездка даст возможность большому количеству людей насладиться атмосферой этого особенного дня,» — прокомментировали во Дворце.

Также стало известно точное время начала церемонии. Служба начнется в 12:00 по лондонскому времени, а буквально через час новоиспечённые муж и жена отправятся на конную прогулку. После прогулки молодожены вернутся в замок и присоединятся к приему, который пройдет в одном из самых красивых его залов. А уже во второй половине дня состоится частный прием, организованный принцем Чарльзом.

Напомним, что 55-летний актер Уенделл Пирс, сыгравший в «Форс-мажорах» отца Рейчел Зейн, которую сыграла Меган Макрл, рассказал журналистам об отношениях своей экранной дочери с принцем Гарри. Он поведал журналистам, что обсуждал с актрисой ее бойфренда, когда она скрывала от широкой общественности новый роман. «Она встретила этого милого парня, и мы всегда говорили о нем. Я спрашивал, как идут ее дела, а она отвечала, что едет в Лондон,» признается Пирс.

Когда Меган покидала проект из-за переезда в Лондон и принятия обязанностей королевской семьи, коллеги по сериалу тепло ее провожали, а ее партнер Патрик Джей Адамс, узнав о помолвке Меган и Гарри, назвал британского принца «счастливчиком». Уенделл Пирс тоже искренне обрадовался за свою экранную дочь.

«У нас был прекрасный момент, когда подошла к концу ее работа в «Форс-мажорах». Мы были в комнате вдвоем, и я сказал: «Знаю, твоя жизнь изменится, но я всегда останусь твоим любящим поддельным отцом»,» — рассказал актер.

Когда официальный представитель Кларенс-хаус от имени принца Уэльского обнародовал новость о помолвке, Уенделл Пирс поздравил Меган в Twitter.

«Поздравляю свою телевизионную дочь Меган Маркл и принца Гарри с помолвкой. Гарри, у тебя есть благословение ее отца. Роберт Зейн одобряет,» — написал Пирс в соцсети.



Материалы по теме:

Кенсингтонский дворец поделился новыми подробностями свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл сыграют свадьбу 19 мая
СМИ назвали дату свадьбы принца Гарри
Обнародованы дата, место и другие подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Добавлено: 12 фев 2018 в 12:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Сундбю: Через несколько лет, думаю, Спицов станет одним из лучших лыжников

Сундбю: Через несколько лет, думаю, Спицов станет одним из лучших лыжников

Минутка ретро: как биатлон свел вместе белоруску Дарью Домрачеву и Уле-Эйнара Бьорндалена

Минутка ретро: как биатлон свел вместе белоруску Дарью Домрачеву и Уле-Эйнара Бьорндалена

Беременная Ева Лонгория пообедала с мужем Хосе Антонио Бастоном в Лос-Анджелесе

Беременная Ева Лонгория пообедала с мужем Хосе Антонио Бастоном в Лос-Анджелесе

В МОК назвали приехавших на Олимпиаду российских спортсменов чистыми

В МОК назвали приехавших на Олимпиаду российских спортсменов чистыми

Загрузка...



Лента новостей
В Симферополе задержали подозреваемого в шпионаже украинца - 12:45 В Симферополе задержали подозреваемого в шпионаже украинцаБывший сотрудник антикоррупционного главка МВД получил 4,5 года колонии - 12:45 Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД получил 4,5 года колонииФСБ задержала в Крыму гражданина Украины по подозрению в шпионаже - 12:42 ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины по подозрению в шпионажеБогданов: Сроки действия зон деэскалации в Сирии могут продлить - 12:42 Богданов: Сроки действия зон деэскалации в Сирии могут продлитьВ Госдуме рассмотрят законопроект по обеспечению безопасности моста через Керченский пролив - 12:42 В Госдуме рассмотрят законопроект по обеспечению безопасности моста через Керченский проливСаакашвили рассказал, как его бабушка спасла Сталина - 12:42 Саакашвили рассказал, как его бабушка спасла СталинаВыборы-2018: В Крыму повысят меры безопасности во время выборов - 12:42 Выборы-2018: В Крыму повысят меры безопасности во время выборовПушков считает США помехой для победы над ИГ - 12:42 Пушков считает США помехой для победы над ИГОтвет России на Площадь Немцова в Вашингтоне: посольству США в Москве сменят адрес - 12:39 Ответ России на Площадь Немцова в Вашингтоне: посольству США в Москве сменят адресШкольные каникулы в России перенесут, названа причина - 12:38 Школьные каникулы в России перенесут, названа причинаКак Китай не дает лжи собой помыкать - 12:35 Как Китай не дает лжи собой помыкатьВ Воронежской области определили лучших мастеров артиллерийского огня общевойсковой армии ЗВО для - 12:31 В Воронежской области определили лучших мастеров артиллерийского огня общевойсковой армии ЗВО для участия в АрМИ-2018Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о жертвах катастрофы Ан-148 - 12:28 Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о жертвах катастрофы Ан-148Полузащитник Хали Тиам покинул футбольный клуб "Динамо" - 12:28 Полузащитник Хали Тиам покинул футбольный клуб
Последние новости
Ким Кардашьян, Канье Уэст, Дженнифер Лопес, Дженнифер Энистон и другие на дне рождения Эллен - 13:07 Ким Кардашьян, Канье Уэст, Дженнифер Лопес, Дженнифер Энистон и другие на дне рождения Эллен Дедженерес Культиватор КРН – обработка почвы высокого уровня - 13:04 Культиватор КРН – обработка почвы высокого уровня МОЛНИЯ: В Крыму задержан украинский диверсант (+ВИДЕО) - 13:02 МОЛНИЯ: В Крыму задержан украинский диверсант (+ВИДЕО) В правительстве РФ думают над переносом зимних каникул - 13:01 В правительстве РФ думают над переносом зимних каникул Неуязвимые «Грачи»: больше Су-25 из ПЗРК не собьют - 13:01 Неуязвимые «Грачи»: больше Су-25 из ПЗРК не собьют Мирэй Нагасу – первая американка, выполнившая тройной аксель на Олимпийский играх - 12:59 Мирэй Нагасу – первая американка, выполнившая тройной аксель на Олимпийский играх Подробности убийства Кентукки. Мужчина убил родителей, подругу и ее мать - 12:59 Подробности убийства Кентукки. Мужчина убил родителей, подругу и ее мать Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и США - 12:52 Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и США Обнародованы новые подробности свадьбы Меган Маркл и принца Гарри - 12:49 Обнародованы новые подробности свадьбы Меган Маркл и принца Гарри Ким Кэтролл жестко ответила Саре Джессике Паркер: «Ты не моя семья. Ты не мой друг» - 12:49 Ким Кэтролл жестко ответила Саре Джессике Паркер: «Ты не моя семья. Ты не мой друг» В Москве отменили празднование начала Масленицы из-за крушения Ан-148 - 12:46 В Москве отменили празднование начала Масленицы из-за крушения Ан-148 «Саратовские авиалинии» рассказали о проверках разбившегося Ан-148 - 12:46 «Саратовские авиалинии» рассказали о проверках разбившегося Ан-148 В Управделами президента предложили не спешить с обсуждением строительства здания СФ - 12:45 В Управделами президента предложили не спешить с обсуждением строительства здания СФ
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"