Обнародованы новые подробности свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

Свадьба бывшей актрисы Меган Маркл и принца Гарри станет самым грандиозным событием года для Англии и поклонников пары. После официального объявления о помолвке будущих мужа и жены, фанаты не могут насытится подробностями свадьбы. Уже стал известен выбор торта, платья, а теперь Кенсингтонский дворец сообщил о торжественной поездке по улицам Виндзора в карете.





После того, как Меган Маркл и принц Гарри обменяются клятвами в церкви святого Георгия, они прокатятся по улицам Виндзора в карете. «Они надеются, что эта небольшая поездка даст возможность большому количеству людей насладиться атмосферой этого особенного дня,» — прокомментировали во Дворце.

Также стало известно точное время начала церемонии. Служба начнется в 12:00 по лондонскому времени, а буквально через час новоиспечённые муж и жена отправятся на конную прогулку. После прогулки молодожены вернутся в замок и присоединятся к приему, который пройдет в одном из самых красивых его залов. А уже во второй половине дня состоится частный прием, организованный принцем Чарльзом.

Напомним, что 55-летний актер Уенделл Пирс, сыгравший в «Форс-мажорах» отца Рейчел Зейн, которую сыграла Меган Макрл, рассказал журналистам об отношениях своей экранной дочери с принцем Гарри. Он поведал журналистам, что обсуждал с актрисой ее бойфренда, когда она скрывала от широкой общественности новый роман. «Она встретила этого милого парня, и мы всегда говорили о нем. Я спрашивал, как идут ее дела, а она отвечала, что едет в Лондон,» признается Пирс.

Когда Меган покидала проект из-за переезда в Лондон и принятия обязанностей королевской семьи, коллеги по сериалу тепло ее провожали, а ее партнер Патрик Джей Адамс, узнав о помолвке Меган и Гарри, назвал британского принца «счастливчиком». Уенделл Пирс тоже искренне обрадовался за свою экранную дочь.

«У нас был прекрасный момент, когда подошла к концу ее работа в «Форс-мажорах». Мы были в комнате вдвоем, и я сказал: «Знаю, твоя жизнь изменится, но я всегда останусь твоим любящим поддельным отцом»,» — рассказал актер.

Когда официальный представитель Кларенс-хаус от имени принца Уэльского обнародовал новость о помолвке, Уенделл Пирс поздравил Меган в Twitter.

«Поздравляю свою телевизионную дочь Меган Маркл и принца Гарри с помолвкой. Гарри, у тебя есть благословение ее отца. Роберт Зейн одобряет,» — написал Пирс в соцсети.