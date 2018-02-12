Ответ России на Площадь Немцова в Вашингтоне: посольству США в Москве сменят адрес

В феврале рассмотрят инициативу по изменению почтового адреса американского посольства в Москве. Автором инициативы стал депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Пресс-служба законодателя сообщает, что внутридворовый проезд к Дому Наркомфина, который идет рядом с обоими зданиями посольства США в Москве, предложено переименовать в Североамериканский тупик. Зданию посольства при этом присвоить номер дома 1.

Поводом для инициативы стало переименование в Вашингтоне площади, напротив которой расположено российской посольство. Сейчас она именуется Площадью Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году.

Газета Известия напоминает, что сейчас посольство США в Москве находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.