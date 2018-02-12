Петрушка и грибы спасут от рака, – ученые

Тотал Ша, специалист по правильному питанию, недавно высказал нерадостное предположение. По его словам, всего через два года (в 2020), 48% (практически половина) британцев умрут от рака. Эксперт считает, что предотвратить рак можно, если употреблять в пищу петрушку и грибы.Статистика довольно не утешительная, однако на данный момент каждая вторая смерть в Западных странах связана с онкологией. Если брать в расчет все население Земли, то онкология сейчас находится на шестом месте, как причина смерти. Если в ближайшем будущем эта статистика сохранится, смело можно будет утверждать, что большая часть людей мучается от рака.Как стало известно со слов Всемирной организации здравоохранения, причиной трети всех случаев онкологических заболеваний являются: курение, алкоголь, отсутствие спорта в жизни человека, неправильное питание. До 80% заболеваний такими видами рака как колоректальный, молочной и предстательной желез и раком легких - страдают люди, у которых есть зависимость от никотина и алкоголя.Однако, уменьшить вероятность заболевания этим недугом можно. Ученые выяснили, что лук, чеснок, петрушка, грибы и некоторые ягоды (клубника, малина, голубика) могут существенно снизить вероятность появления рака.