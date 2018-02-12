Почему в Крыму усиливают меры безопасности?

Глава Республики Крым Сергей Аксенов уверен, что чем ближе выборы президента Российской Федерации, тем в большей степени крымскому полуострову угрожают диверсанты и террористы, просачивающиеся из Украины. Именно поэтому силовики Крыма постоянно усиливают меры безопасности.В Крыму, по словам Аксенова, опасаются терактов и диверсий, которые наверняка уже сейчас готовят проукраинские активисты, пытающиеся столь странным образом навязать крымчанам свою братскую "любовь". Кроме того, украинские силовые ведомства часто вербуют и откровенно нездоровых психически людей, которые становятся лишь инструментами в преступных руках.Власти Крыма, несмотря на высокую вероятность самых разнообразных провокаций, готовы дать любой из них достойный отпор."Все провокации получат оперативный и решительный отпор. Мы не позволим террористам из Украины сорвать выборы президента России в Крыму", — заявил накануне Аксенов.Глава республики отметил, что на территорию полуострова могут попытаться проникнуть и члены международных террористических групп. Однако крымские правоохранители готовы и к такому развитию событий.