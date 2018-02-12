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Под Администрацией президента протестуют сторонники Саакашвили


Добавлено: 12 фев 2018 в 22:46, Категория: Украина

Под Администрацией Президента сегодня вечером произошли столкновения между сторонниками лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили и представителями правоохранительных органов. При этом несколько человек задержаны.

Отмечается, что в 18:50 полиция начала оттеснять протестующих с ул. Банковой. В ходе этого возникли потасовки, после чего несколько активистов были задержаны.

Так, журналистам стало известно имя одного из них — это экс-участник АТО Юрий Тибенко.

По состоянию на 19:00 в митинге участвуют около 100 сторонников Саакашвили. Их количество постепенно увеличивается. Кроме того, увеличилось количество правоохранителей, охраняющих Администрацию.


Фото:
Под Администрацией президента протестуют сторонники Саакашвили


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Добавлено: 12 фев 2018 в 22:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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