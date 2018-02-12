Сторонники бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили вошли в стычку с представителями правоохранительных органов. Сообщается, что произошло это под администрацией президента Украины Петра Порошенко. Напомним, что политик уже находится в Варшаве, Польша его приняла по ремиссии.
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Под АП сторонники Саакашвили подрались с полицией
Добавлено: 12 фев 2018 в 22:25, Категория: Политика
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Автор: Влада Некрасова
Добавлено: 12 фев 2018 в 22:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews
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