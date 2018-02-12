Под АП сторонники Саакашвили подрались с полицией

Сторонники бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили вошли в стычку с представителями правоохранительных органов. Сообщается, что произошло это под администрацией президента Украины Петра Порошенко. Напомним, что политик уже находится в Варшаве, Польша его приняла по ремиссии.