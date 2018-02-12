«Подлый барыга»: изгнанный Саакашвили высказался о своей внезапной депортации

Скандальный политик Михаил Саакашвили, в прошлом занимающий пост президента Грузии и губернатора Одесской области, дал первые комментарии о своем выдворении с Украины в Польшу. Причем сделал это посредством телефонного разговора, позже опубликованном на его странице в соцсети.

Как пишет RT, Саакашвили уверен, что принятые к нему меры еще раз доказывают его правоту и слабость действующей украинской власти, на которую следует реагировать спокойно, силой духа и правдой.

Кроме того, он вспомнил и о своем бывшем политическом партнере, президенте Украины Петре Порошенко.

«Это мелкий, дешевый разводчик Порошенко, это не президент, это не мужчина даже, это просто подлый барыга, который хочет угробить Украину», - подчеркнул он.

Напомним, новостные таблоиды 12 февраля сообщили о задержании Саакашвили в киевском ресторане. Срочным образом его доставили в аэропорт, с целью принудительного выселения в Польшу. Те, в свою очередь, учитывая его супружество с гражданкой Евросоюза, одобрили его появление в стране.