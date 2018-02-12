Подробности убийства Кентукки. Мужчина убил родителей, подругу и ее мать

Стали известны подробности жестокого убийства в Кентукки. Джозеф Никелл (Joseph Nickell), по заявлению властей, убил своих родителей, подругу и ее мать, а затем покончил с собой. В результате полиция обнаружила 5 тел.Родители Никеля, Джеймс и Арлин Никелл, были застрелены в субботу в доме в районе Маккензи Филгпап, штат Кентукки. Подруга убийцы Линдси Ванхоуз и ее мать Патрисия Ванхоуз позже были смертельно расстреляны в квартире в соседнем Пейнсвилле, заявил представитель полиции Уильям Петри.Джозефа Никелла также было найдено в квартире. Очевидно, что он застрелился после того, что он совершил.Пастор семьи Никелла Джеймс Келли Каудилл рассказал The Lexington Herald Leader, что убийца много лет боролся с наркоманией. Несколько месяцев назад умерла сестра Никелла Бекки, и это стало причиной срыва после лечения.