Польша приняла Саакашвили

Польша приняла лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили по процедуре реадмиссии."По процедуре реадмиссии как нарушителя границы. По решению судов украинских. Возвращать не будут", - сказал источник в правоохранительных органах.Собеседник СМИ рассказал, что пограничниками вместе с миграционной службой и другими правоохранительными органами "были отработаны отдельные места концентрации незаконных мигрантов на территории города Киева".В то же время в Пограничной службе Польши подтверждают, что приняли Саакашвили."Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, представленное Национальной миграционной службой Украины к Главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что М. Саакашвили является мужем гражданки государства-члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был рассмотрен положительно", - говорится в сообщении польского ведомства.Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.Высокопоставленные источники в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы.Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.10 февраля в Нацполиции сообщили о начале оперативно-профилактической операции "Мигрант", целью которой является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.