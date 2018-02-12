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Пользователи Сети обратились к Обаме с просьбой срочно отрастить бороду


Добавлено: 12 фев 2018 в 14:15, Категория: Политика
Пользователи Сети обратились к Обаме с просьбой срочно отрастить бороду

После того, как на просторах Интернета был замечен отфотошопленный портрет экс-президента США Барака Обамы, изображающий известного политика с бородой, некоторые пользователи Сети потеряли покой и сон. Сорок четвертый президент Соединенных Штатов Америки, как уверены те самые пользователи, должен быть бородатым.
 
Все началось с того, что ресурс The Shade Room опубликовал фотографии знаменитостей, к лицам которых были пририсованы бороды.
 
Рэпер Jay Z с бородой, ровно как и бородатая версия "самого красивого преступника в мире" Джереми Микса, впечатлили общественность не очень, а вот бородатый Обама стал настоящим феноменом.
 
В "Твиттере" и других популярных социальных сетях появился хэштег #ObamaBeard, которым сопровождаются записи с восхищениями, вызванными пока еще не существующей в реальности бородой Обамы.
 
В общем, не удивляйтесь, если Барак Обама решит все-таки порадовать своих поклонников и отрастит бороду уже в скором времени — мы вас, если что, предупреждали.
 
В соцсетях, тем временем, еще не пришли в себя после того, как в Сети появилось шокирующее видео с лысиной нынешнего президента США, Дональда Трампа.













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Добавлено: 12 фев 2018 в 14:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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