Пользователи Сети обратились к Обаме с просьбой срочно отрастить бороду

После того, как на просторах Интернета был замечен отфотошопленный портрет экс-президента США Барака Обамы, изображающий известного политика с бородой, некоторые пользователи Сети потеряли покой и сон. Сорок четвертый президент Соединенных Штатов Америки, как уверены те самые пользователи, должен быть бородатым.Все началось с того, что ресурс The Shade Room опубликовал фотографии знаменитостей, к лицам которых были пририсованы бороды.Рэпер Jay Z с бородой, ровно как и бородатая версия "самого красивого преступника в мире" Джереми Микса, впечатлили общественность не очень, а вот бородатый Обама стал настоящим феноменом.В "Твиттере" и других популярных социальных сетях появился хэштег #ObamaBeard, которым сопровождаются записи с восхищениями, вызванными пока еще не существующей в реальности бородой Обамы.В общем, не удивляйтесь, если Барак Обама решит все-таки порадовать своих поклонников и отрастит бороду уже в скором времени — мы вас, если что, предупреждали.В соцсетях, тем временем, еще не пришли в себя после того, как в Сети появилось шокирующее видео с лысиной нынешнего президента США, Дональда Трампа.