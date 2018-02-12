Порошенко анонсировал обострении со стороны России

Россия может в любой момент попытаться обострить ситуацию на востоке Украине.

Президент Украины Петр Порошенко отметил: «У Путина в Украине столько армии, что он в любой момент может способствовать обострению положения, если ему вздумается. Я однажды рассказывал канцлеру Меркель: Вы можете себе представить, что на Востоке Украины сейчас находится больше танков, чем есть в наличии у Бундесвера. На этой небольшой территории расположено 600 танков…

Как знает весь мир: президент РФ не выполняет взятые на себя обещания. Всегда, когда он хочет, он способствует очередной эскалации».