Порошенко не президент и не человек: первое заявление Саакашвили после депортации из Украины

После депортации в Польшу Лидер «Руху новых сил» Михеил Саакашвили, призвал своих сторонников сохранять спокойствие.

«Мне кажется, что нам надо на это реагировать спокойно. Нам надо реагировать на их слабость силой духа. На их разводки надо реагировать правдой. Они лгут. Это мелкий, испуганный, дешевый разводчик Порошенко. Это не президент. Это даже не человек. Это просто подлый барыга, который хочет разрушить Украину. Мы обязательно их победим. То что они сегодня сделали, это их поражение «, — заявил Саакашвили