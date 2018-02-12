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Портрет Генриха VIII из батской галереи признан подлинной работой XVI века


Добавлено: 12 фев 2018 в 12:45, Категория: Новости на сегодня
Портрет Генриха VIII из батской галереи признан подлинной работой XVI века

Эксперты подтвердили, что портрет Генриха VIII, хранящийся в Художественной галерее Виктории в английском городе Бат, был написан в XVI веке. Ранее предполагалось, что это копия, сделанная в начале XIX века.

Фото: Victoria Art Gallery

В 1536 году по приказу короля Генриха VIII придворный живописец Ганс Гольбейн младший создал в королевской резиденции – дворце Уайтхолл – настенную роспись, где были изображены Генрих VIII с женой Джейн Сеймур и его родители – Генрих VII и Елизавета Йоркская. Произведение королю понравилось, и он неоднократно заказывал копии с собственного изображение на стене, чтобы дарить их послам зарубежных государей. Многие придворные, желая продемонстрировать свою лояльность монарху, тоже обзаводились собственной копией его портрета. В результате, хотя оригинал фрески погиб в 1698 году, когда дворец сгорел, сохранилось немало сделанных с него портретов Генриха. Подлинными работами Гольбейна считаются полноразмерный картон, сделанный в процессе подготовки росписи и хранящийся сейчас в Национальной галерее, и портрет Генриха, находящийся в Музее Тиссен-Борнемисса в Мадриде. Известно еще более двадцати копий портрета, сделанных художниками XVI – XVII веков, в том числе и полная копия всей композиции, находящаяся в Королевской коллекции и выставленная в Хэмптон-Корте.

Число же копий портрета, сделанных в XIX – XX веках, огромно. Считалось, что портрет из галереи Бата – одна из таких малоценных копий. Он был подарен галерее в начале XIX века. Однако сотрудники музея обратили внимание, что картина выполнена качественнее большинства поздних вариантов, поэтому при реставрации решили уточнить ее возраст. Портрет написан на деревянной доске, поэтому датировать его удалось при помощи дендрохронологического метода. В результате оказалось, что картина создана между 1537 и 1557 годами, то есть это один из самых ранних сохранившихся портретов Генриха VIII, возможно, выполненный еще при жизни короля (Генрих умер в 1547 году).



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Добавлено: 12 фев 2018 в 12:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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