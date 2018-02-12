Пушилин: Процессы «интеграции между «ДНР» и РФ набирают обороты

Процесс «интеграции» между «ДНР» и Россией уже запущен и набирает обороты.

«Глава делегации ДНР» на Минских переговорах Денис Пушилин отметил: «Следуя курсом на экономическую блокаду и внешнюю изоляцию неподконтрольных ему территорий, а также с упорством, достойным лучшего применения, уклоняясь от выполнения Минских соглашений, официальный Киев фактически предопределил характер наших действий по обеспечению собственной безопасности и экономической самостоятельности. Так, интеграционные процессы с Российской Федерацией запущены и набирают обороты, а их результаты уже были отмечены не только нашими союзниками».