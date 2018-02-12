Пушилин заявил, что не ждет прорыва от предстоящей встречи в Минске

Позиция Украины на переговорах в Минске не позволяет рассчитывать на существенный прорыв в политическом разрешении конфликта в Донбассе. Т

Об этом заявил «главарь делегации ДНР» на Минских переговорах Денис Пушилин. Он отметил: «В сложившейся ситуации нам вряд ли стоит рассчитывать на существенный прорыв в переговорах с украинскими властями».

По его словам, особенно сложная ситуация сложилась вокруг реализации политических пунктов соглашений: «Поскольку построение тоталитарной формы государственного управления, основанной на идее украинского национализма, идет на Украине полным ходом, ожидать сколько-нибудь существенного прорыва в политической составляющей переговоров в ближайшей перспективе не приходится».