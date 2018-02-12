Путин отменил важную встречу с Аббасом в Сочи из-за крушения Ан-148

Крушение самолета Ан-148 заставило президента России Владимира Путина отменить важные встречи, которые были назначены на 12 февраля в Сочи.

Авиакатастрофа с Ан-148 внесла коррективы в рабочее расписание президента РФ. Владимир Путин отменил визит в Сочи из-за крушения Ан-148 в Подмосковье. Ситуация требует координационных действий со стороны президента. Встреча Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом и президентом FIFA Джанни Инфантино была в итоге перенесена в Москву. Путин и Аббас намерены обсудить проблемы урегулирования палестино-израильского конфликта, а с Инфантино президент обсудит нюансы проведения ЧМ-2018.

Также в Сочи готовилась встреча Путина с участниками конкурса «Лидеры России», сообщает РБК.