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Путин отменил важную встречу с Аббасом в Сочи из-за крушения Ан-148


Добавлено: 12 фев 2018 в 10:08, Категория: Политика
Путин отменил важную встречу с Аббасом в Сочи из-за крушения Ан-148

Крушение самолета Ан-148 заставило президента России Владимира Путина отменить важные встречи, которые были назначены на 12 февраля в Сочи.

Авиакатастрофа с Ан-148 внесла коррективы в рабочее расписание президента РФ. Владимир Путин отменил визит в Сочи из-за крушения Ан-148 в Подмосковье. Ситуация требует координационных действий со стороны президента. Встреча Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом и президентом FIFA Джанни Инфантино была в итоге перенесена в Москву. Путин и Аббас намерены обсудить проблемы урегулирования палестино-израильского конфликта, а с Инфантино президент обсудит нюансы проведения ЧМ-2018. 

Также в Сочи готовилась встреча Путина с участниками конкурса «Лидеры России», сообщает РБК.



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Добавлено: 12 фев 2018 в 10:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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