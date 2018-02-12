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«Расправа за объективность»: Немецкая журналистка раскрыла кухню публикаций о России


Добавлено: 12 фев 2018 в 08:24, Категория: Политика
«Расправа за объективность»: Немецкая журналистка раскрыла кухню публикаций о России

В немецких СМИ намечаются перемены. Информационное доминирование ведущих СМИ, следующих в фарватере атлантизма и заражённых русофобией, всё чаще нарушается выступлениями журналистов, которые мыслят беспристрастно и дорожат истиной. Об этом свидетельствует и интервью известной немецкой журналистки Габриеле Кроне-Шмальц, много лет проработавшей в телекомпании АРД, в том числе в России. Интервью дано немецкому сетевому журналу «Страницы для размышлений». Теперь Г. Кроне-Шмальц является независимым журналистом, занимается общественно-политической работой, преподаёт журналистику.

– Госпожа Кроне-Шмальц, отношения между Западом и Россией можно назвать как угодно, только не хорошими. Что идёт не так?

– Очень многое идёт не так. В обществе преобладает мнение, что во всём виновата Россия, будь то поддержка диктатора Асада, будь то интервенция на Украину, будь то присоединение Крыма или модернизация армии. На самом деле всё выглядит гораздо сложнее, а такой взгляд затеняет западную часть вины в эскалации напряжённости, и это решающим образом влияет на вопрос: какую политику в отношении России следует проводить.

– Вы можете пояснить подробнее?

– После разрушения СССР Запад перестал всерьёз воспринимать российские интересы или даже незаконно их игнорировал. И при этом пытался втянуть В. Путина во время его первого президентского срока в более тесные отношения. Одновременно мы проводили в рамках НАТО собственную политику, расширяя альянс на Восток. Это расширение превратилось в серьёзную проблему в отношениях с Россией так же, как ПРО в Польше и Румынии, направленные якобы против ракет Северной Кореи и Ирана. Москва опасается, что это системы, предназначенные для ограничения её способности к нанесению ответного ядерного удара. Переворот на Украине в 2014 году, в результате которого к власти пришли политики, стремящиеся вступить в НАТО, переполнил чашу терпения России. Для Москвы Крым не мог стать территорией блока НАТО уже потому, что там в соответствии с договором дислоцировался Черноморский флот России. Россия начала действовать. Не должно было случиться так, чтобы после развала СССР Запад перестал считаться с Россией. Однако это произошло. И мы находимся теперь в классической фазе эскалации, когда один боится другого и предпринимает соответствующие шаги. Пора начинать новую разрядку.

– Какова роль немецких СМИ, когда речь заходит о России?

– Я должна констатировать, что здесь наблюдается упрощённая чёрно-белая картина. Не важно, что рассматривается – Украина, Сирия, Крым, – всюду русские стоят на стороне зла. При этом сообщения о российских преступлениях базируются на предположениях или на недоказанных обвинениях, как, например, в случае с прибалтийскими республиками, устроившими истерику вокруг учений «Запад». Специалист по СМИ Уве Крюгер называет это явление «информация на основе подозрений».

– В чем слабые места работы западных СМИ?

– Вместо политического анализа публике предлагаются моральные оценки и повсеместно применяются двойные стандарты. Вместо того чтобы выявлять невидимые механизмы и взаимосвязи, рисовать объективную картину и объяснять мотивацию сторон, СМИ пытаются сами «делать политику» и поворачивать граждан в «нужном направлении».

– Что ещё кажется вам негативным?

– То, что через такие публикации создаётся постоянное давление на тех работников СМИ, которые могли бы проявлять объективность, но боятся сделать это. Они знают, что над ними могут устроить расправу. У нас идея о том, что кто-то может руководствоваться своим разумом и на основе фактов прийти к особому мнению, не допускается в принципе. В СМИ стоит перманентная истерия. В Германии это не так сильно выражено, но в США каждый контакт с Россией рассматривается как государственная измена. Так сказать, привет от сенатора Маккарти.

– Как случилось, что основные СМИ, располагающие весьма квалифицированными кадрами, предлагают журналистику такого низкого пошиба?

– Я давно пытаюсь разобраться в этом вопросе. Конечно, здесь имеются и структурные причины. Например, технические возможности телевидения многократно улучшились. Мы в состоянии устроить передачу сразу по следам события. Конечно, быстрота – это одна из нужных сторон журналистики, но не тогда, когда она идёт в ущерб качеству. В таком случае преимущество превращается в недостаток. Журналисты не должны превращаться в банальных репортёров, потому что у них не хватает времени на анализ и размышление. Кроме того, вымирание газет происходит во вред многообразию. Информация, которая распространяется повсеместно, исходит лишь из редакций нескольких крупных газет, на которых все полагаются. Конечно, остальным гораздо удобнее плыть по течению, это обеспечивает спокойную жизнь. Однако стоит отойти в сторону, как возникает потребность в глубокой проработке материала. Это непросто, но это тоже есть. Например, в популярной телевизионной передаче «Кабаре» политика блока НАТО порой подвергается ядовитой критике. И посмотрите – при этом ни слова о России.

– Летом состоится чемпионат мира по футболу в России. Что вы ожидаете от него в плане работы СМИ?

– Я предполагаю самое плохое. Хотя надеюсь, что этого не произойдёт. Может быть, найдутся корреспонденты, которые возьмут пример с тренера немецкой сборной Йоахима Лёва. В прошлом году он сказал в одном интервью: «Мы хотим играть с русскими футболистами, демонстрировать свой интерес к ним и быть с ними открытыми».

– Вы видите элементы пропаганды в работе наших СМИ, когда речь идёт о России?

– Я поддерживаю предложение Уве Крюгера уделить особое внимание феномену пропаганды и даже основать специальные учреждения для её изучения, потому что это малоизученное явление. Например, наряду с официальной пропагандой государств существует массовая бессознательная пропаганда, автоматически распространяющаяся социализированными гражданами. Это так называемая горизонтальная пропаганда.

– Вы обучаете будущих журналистов. Какой совет вы даёте журналистам, которые замечают, что в информационной работе происходит подлог, но, несмотря на страх потерять доверие редакции, им следует иметь мужество указать на выявленные проблемы?

– Я пытаюсь научить студентов умению верить в себя и приучаю их к независимому мышлению. Когда все говорят хором, это не значит, что всё в порядке. Об этом свидетельствуют самые драматические примеры. Вспомним о лжи, которая стала основанием для войны против Ирака: ведь у Саддама Хусейна не было оружия массового уничтожения. Я пытаюсь привить студентам этические основы. Конечно, мы, журналисты, вынуждены продавать наш «товар», но это особый товар. Журналисты так же, как и врачи, нуждаются в «этическом компасе». Случаются ситуации, когда я должна спросить себя: могу ли я это делать, ведь это непозволительно? Я всегда должна помнить, что несу на себе ответственность. Короче говоря, я должна собрать максимальное количество информации и самостоятельно её осмыслить. И ещё я всегда говорю студентам: относитесь с подозрением к тем, кто нажимает на мораль в своих аргументах. Мораль важна, но она не заменяет политического анализа.

– Какие возможности вы видите для улучшения отношений между Германией и Россией?

– Это звучит как банальность, но мы должны наполнять эти отношения жизнью – через меры доверия. Большинство немцев заинтересованы в добрых отношениях с Россией. Непременно настанет время, когда люди, принимающие решения, а также СМИ примут к сведению эту заинтересованность. Лучшая инвестиция в политику мира – это молодёжный обмен на всех уровнях. Такой обмен играет роль прививок против ограниченности и враждебных стереотипов.

https://www.fondsk.ru/news/2018/02/10/oni-ustrojat-raspravu-nad-ljubym-kto-obektivno-informiruet-o-rossii-45580.html



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Добавлено: 12 фев 2018 в 08:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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