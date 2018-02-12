Рецидивист, скупавший оружие и боеприпасы из зоны АТО, задержан на Днепропетровщине (ФОТО)

В Новомосковске Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией блокировали поступления оружия из района проведения антитеррористической операции.

Правоохранителями было установлено, что неоднократно судимый местный житель хранил в арендованных им гаражных помещениях внушительный арсенал средств поражения. По оперативной информации, оружие использовалось в криминальных целях.

При обыске сотрудниками спецслужб были изъяты: пулемет РПК, пять пистолетов, гладкоствольное ружье три гранатомета РПГ-22, тринадцать гранат Ф-1 и РГД-5, и почти четыре тысячи патронов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Ведутся оперативные следственные действия, в том числе для установления других лиц, причастных к поступлению оружия.

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