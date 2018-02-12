РФ отправила в ОРДЛО партию противотанковых управляемых ракет

Россия продолжает поставлять боеприпасы и вооружение на оккупированные территории Донбасса.

В ГУР МОУ отмечают: «В одну из частей российских оккупационных войск поставлена очередная партия противотанковых управляемых ракет».

По данным украинской разведки, ремонт и восстановление военной техники так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск из-за отсутствия специалистов и ресурсов осуществляется на территории России.

Так, 8–11 февраля из временно оккупированных территорий Донецкой области в Ростовскую область осуществлено перемещение военной техники, которая требует капитального и среднего ремонта.