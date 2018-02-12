Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и США

Среднестатистический житель Российской Федерации довольно негативно воспринимает Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и Украину — говорят представители "Левада-центра", подводя итоги соответствующего социологического опроса.Комментируя негативное отношение к Западу, которое присутствует у российских обывателей, эксперты отмечают, что ничего удивительного здесь, в общем-то, нет — пропаганда, которой щедро поливают россиян федеральные каналы, действует довольно эффективно.Однако здесь есть некоторые улучшения — еще несколько месяцев назад россияне воспринимали США, ЕС и Украину еще более негативно.Страны, к которым средний россиянин относится положительно — это Китайская Народная Республика, Израиль и Грузия. К Китаю, что интересно, питают симпатии вообще практически все граждане РФ.А вот что касается США, то россияне в основной своей массе знают, что некие темные силы продолжают стравливать Россию и Америку на мировой арене. Что, конечно же, не ведет ни к чему хорошему — от конфронтации, поддерживаемой, очевидно, совершенно искусственным образом, не выигрывает в конечно итоге никто кроме тех самых темных сил.