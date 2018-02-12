Ространснадзор проверит аэропорт Домодедово

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта организовала внеплановую проверку аэропорта Домодедово и «Саратовских авиалиний».

Такой информацией поделился руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин. Авиакомпанию проверит территориальное управление ведомства. Все службы, которые готовили и отправляли Ан-148, также проверят. Поднимают данные о прошлых проверках. Результаты будут известны в ближайшее время.

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что возможно, что полеты Ан-148 совсем остановят.

Ряд проверок связан с недавней катастрофой. Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» упал в Подмосковье в 35 километрах от аэропорта Домодедово. Связь с ним потеряли через пару минут после его вылета. Все кто находился на борту во время авиакатастрофы погибли. 71 человек. Согласно обнародованной информации, там находились трое детей и два иностранца.