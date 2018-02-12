«Саратовские авиалинии» рассказали о проверках разбившегося Ан-148

Пассажирский самолет Ан-148, разбившийся в воскресенье 11 февраля в Подмосковье, в тот день уже выполнил несколько рейсов. Он совершил полеты по маршрутам Пенза—Москва, Москва—Саратов, Саратов—Москва «и далее, уже с новым экипажем, вылетел из Домодедово в Орск», сообщает пресс-служба компании «Саратовские авиалинии», которой принадлежало воздушное судно.

Самолет с 71 человеком на борту разбился примерно через четыре минуты после вылета из Домодедово. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Как сообщают «Саратовские авиалинии», этот самолет был выпущен конструкторским бюро им. Антонова в 2010 году. В январе 2018 года он «прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены, в том числе, агрегаты двигателя, планера, крыла», и «была подтверждена летная годность самолета».

Кроме того, перед вылетом рейса 6В-703 Москва—Орск 11 февраля также была проведена проверка, которая «не выявила отклонений на воздушном судне».

Тем не менее, авиакомпания «Саратовские авиалинии», в парке которой есть еще шесть самолетов Ан-148, приостановила их полеты.