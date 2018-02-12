Соколов: поисковые работы на месте крушения Ан-148 продлятся ещё неделю

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На месте крушения Ан-148 нашли бортовой самописец
Поисковые работы на месте крушения в Подмосковье пассажирского самолёта Ан-148 продлятся около недели. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов, пишет ТАСС.
«В настоящий момент операция, по сообщению МЧС, перешла уже в поисковую стадию, которая продлится примерно неделю», — сказал Соколов.
Ранее «Парламентская газета» писала, что 11 февраля а Раменском районе Московской области потерпел крушение самолёт Ан-148, направлявшийся из столицы в Орск. Погиб 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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