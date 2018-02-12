Спецсчета оборонных предприятий хотят защитить от ареста

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 12 февраля планирует рассмотреть законопроект, защищающий от ареста Налоговой службы специальные банковские счета оборонных предприятий, у которых возникла задолженность по налогам. Читайте по теме

Рогозин назвал приоритетные направления диверсификации ОПК

Законодательная инициатива председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Калашникова предлагает исключить взыскание налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов с отдельных счетов, открытых в банке для финансирования государственного оборонного заказа.

Поводом для разработки документа стало обращение к сенатору руководства оборонных предприятий Брянской области, которую он представляет в Совете Федерации. В письме директора военных заводов указали, что приостановление операций по спецсчетам ставит под угрозу закупку сырья и материалов для выполнения государственного оборонного заказа.

«Такой закон абсолютно необходим. Во-первых, он самым непосредственным образом обеспечивает обороноспособность нашей страны. А во-вторых, создает дополнительные условия для развития отечественных наиболее передовых технологических предприятий, которые задействованы в программе реализации гособоронзаказа», — аргументировал «Парламентской газете» изменения в Налоговом кодексе сенатор от Брянской области Сергей Калашников.

Он отметил, что с проблемами ареста банковских счетов сталкиваются многие российские предприятия, выполняющие государственные оборонные заказы. При этом в ряде случаев налоговая служба разрешает некоторым должникам продолжать проводить операции по спецсчетам.

Сенатор надеется, что Государственная дума поддержит поправки в Налоговый кодекс, которые ставят выполнение государственного оборонного заказ в приоритете над долгами.

Яндекс.Дзенв Telegram

Валентина Матвиенко выразила соболезнования родственникам погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили упавший пассажирский самолёт

День 11 февраля в истории