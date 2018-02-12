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Спецсчета оборонных предприятий хотят защитить от ареста


Добавлено: 12 фев 2018 в 00:23,
Спецсчета оборонных предприятий хотят защитить от ареста

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 12 февраля планирует рассмотреть законопроект, защищающий от ареста Налоговой службы специальные банковские счета оборонных предприятий, у которых возникла задолженность по налогам.  Читайте по теме

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Законодательная инициатива председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Калашникова предлагает исключить взыскание налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов с отдельных счетов, открытых в банке для финансирования государственного оборонного заказа. 

Поводом для разработки документа стало обращение к сенатору руководства оборонных предприятий Брянской области, которую он представляет в Совете Федерации. В письме директора военных заводов указали, что приостановление операций по спецсчетам ставит под угрозу закупку сырья и материалов для выполнения государственного оборонного заказа.

«Такой закон абсолютно необходим. Во-первых, он самым непосредственным образом обеспечивает обороноспособность нашей страны. А во-вторых, создает дополнительные условия для развития отечественных наиболее передовых технологических предприятий, которые задействованы в программе реализации гособоронзаказа», — аргументировал «Парламентской газете» изменения в Налоговом кодексе сенатор от Брянской области Сергей Калашников.

Он отметил, что с проблемами ареста банковских счетов сталкиваются многие российские предприятия, выполняющие государственные оборонные заказы. При этом в ряде случаев налоговая служба разрешает некоторым должникам продолжать проводить операции по спецсчетам.

Сенатор надеется, что Государственная дума поддержит поправки в Налоговый кодекс, которые ставят выполнение государственного оборонного заказ в приоритете над долгами.

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Добавлено: 12 фев 2018 в 00:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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