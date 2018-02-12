Стало известно, сколько миротворцев нужно Украине

По поручению экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, был подготовлен доклад, в котором отмечено, что в составе миссии ООН должно быть около 20 тыс. военнослужащих не из стран-членов НАТО.

Для разрешения ситуации на Донбассе, Украине нужно около 20 тысяч миротворцев ООН. Об этом говорится в подготовленном, по поручению экс-генсека НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, докладе.

В составе миссии ООН должно быть около 20 тысяч военнослужащих не из стран-членов НАТО.

Организации Объединенных Наций следует рассмотреть вопрос о силах численностью около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4 тысяч полицейских, чтобы помочь разрешить ситуацию в Украине», — сказано в документе.

Доклад будет представлен в субботу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, в том числе спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру.

Эксперт по вопросам ООН в Колумбийском университете Ричард Гоуэн, автор доклада уверен, что для миссии потребуется сочетание некоторых европейских стран, таких как Швеция, страны с опытом работы в области поддержания мира, таких как Бразилия, и страны, к которой есть доверие у России, такой как Беларусь. Введение миротворческой миссии на Донбасс позволит провести там местные выборы.