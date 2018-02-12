Сыны России не сдаются и перед смертью не дрожат: 9 дней со дня гибели майора Филипова (ВИДЕО)

Помянем, друзья. Сегодня 9 дней, как лётчик майор Роман Филипов ушёл в бессмертие.

3 февраля 2018 г. вторая командировка в Сирию подходила к концу. Совершено 80 боевых вылетов. Уже скоро должна была состояться встреча с любимой женой и 4-летней дочуркой. Впереди учёба в Военно-воздушной академии. Документы для поступления в неё были уже почти готовы…

Мог ли он тогда, отправляясь на очередной боевой вылет, предполагать, что этот вылет станет для него последним. Что уже всего лишь несколько дней его, Героя России, будут провожать в последний путь десятки тысяч людей и оплакивать вся страна, а его именем будут называть школы и улицы российских городов…

Кто-то скупо и чётко

Отсчитал нам часы

Нашей жизни короткой,

Как бетон полосы…

(Владимир Высоцкий)

Он был непобедимым Воином своего Отечества и ушёл, смертию смерть поправ, непобеждённым, напомнив всем нам, что Долг, Честь и Родина по-прежнему превыше всего.

Скорбят Воронеж и Приморье,

И Краснодар, и Сахалин,

И все российские подворья

О том, кто вышел из былин,

Кто доказал, не ставший гнуться,

В кольце шайтанами зажат,

Сыны России не сдаются

И перед смертью не дрожат.

(Бахтиёр Ирмухамедов)

Так, давайте, сегодня на 9 день помянем русского Воина Романа, отдавшего жизнь за Родину.

#ЭтоВамзаПацанов