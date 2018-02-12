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» » Тимошенко в ярости: «Освободите Саакашвили!»

Тимошенко в ярости: «Освободите Саакашвили!»


Добавлено: 12 фев 2018 в 21:21, Категория: Украина
Тимошенко в ярости: «Освободите Саакашвили!»

Задержание лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили произошло по личному указанию президента Украины Петра Порошенко.

Такое громкое заявление сделала лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко. Он отметила: «Сегодня стало известно, что опять произошло задержание президента Грузии Михаила Саакашвили. Петр Алексеевич, для меня очевидно, что это произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошел».

Тимошенко высказала мнение, что президент страны ценен для нации «прежде всего своей личной высокой нравственностью, духовностью и праведностью своих поступков».

Она добавила: «Учитывая, что вас и Украину воспринимают как одно целое, не разрушайте общечеловеческие ценности и не унижайте Украину расправой над ее другом, президентом Грузии Михаилом Саакашвили».

При этом она призвала «немедленно освободить» лидера «Руху нових сил» и «оставить в покое его семью».

Тимошенко подчеркнула: «Я хочу напомнить и предостеречь, что любая диктатура начинается не сразу с концентрационных лагерей и тюрем, а с публичной безнравственности лидера, который заступает за красные линии правды и искреннего служения своему народу, переходя на темную сторону. Не идите этим ложным путем. Освободите Саакашвили!» .



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Добавлено: 12 фев 2018 в 21:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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