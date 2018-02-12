Турчинов рассказал об успешном продвижении ВСУ в Донбассе

В 2017 году ВСУ в Донбассе продвинулись на 10 и даже более километров и значительно улучшили свои позиции.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил: «Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции. Это факт».

Он добавил, что все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для боевиков и войск РФ «закончились фиаско».

Турчинов подчеркнул: «Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли изменить ту линию разграничения, которая сегодня сложилась «.