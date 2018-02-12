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Украина и МВФ: непостижимые разумом отношения


Добавлено: 12 фев 2018 в 00:19, Категория: Новости на сегодня
Украина и МВФ: непостижимые разумом отношения

аЖить в долг легко и приятно. До того момента, пока не наступает час расплаты. Украина набирала долги долго и весьма охотно, не особо задумываясь о будущем и гордясь независимостью. Но вот пришел час Х.

Немного арифметики

Размер ЗВР Украины по состоянию на конец 2017 г. составлял 18,9 млрд долл. В течение 2018–20 гг. Украина должна выплатить по государственному и гарантированному государством валютному долгу около 20 млрд долл. и еще 5 млрд по долгам госкомпаний. Добавим к этому 2,019 млрд долларов, необходимых для погашения задолженности перед «Газпромом» по решению Стокгольмского арбитража.

С крайне высокой долей вероятности к общему долговому бремени добавится и 3 млрд., которые Украина должна будет вернуть РФ по кредиту, взятому еще Януковичем. Несложно подсчитать, что общая сумма задолженности достигнет 30 млрд долларов.

Естественно, украинские власти живут по принципу «нам бы день простоять, да ночь продержаться», а потому не особо паникуют. Как указывает экономист Андрей Блинов, «учитывая накопленные запасы, и отсутствие пика платежей в 2018 году, мне не кажется настолько проблематичным получение очередного транша в этом году. И ни для кого в коридорах власти не существует проблемы 2018 года, существует проблема 19-го и последующих годов». А там, глядишь, и власть другая будет. Это уже ее проблемы.

Но общество интересует не судьба Петра Алексеевича и присных, а состояние экономики Украины в целом. И вопрос здесь не в том, дадут ли очередной транш в апреле, и дадут ли вообще. На фоне необходимости выплатить в течение текущего года 7,1 млрд долл. внешней задолженности один несчастный миллиард явно не спасет «отца русской демократии».

Как говорил кот Матроскин, для того, чтобы купить что-нибудь ненужное, вначале нужно продать что-нибудь ненужное. А чтобы вернуть 7 млрд., нужно где-нибудь взять 7 млрд. Например, из тех же ЗВР, которых, как видим, на текущий год хватит, а вот дальше — вопрос. Для обслуживания внешнего долга необходимо их пополнять либо за счет продолжения внешних заимствований, либо за счет притока валюты от внешней торговли. Но в 2017 г. негативное сальдо внешней торговли выросло в 2,2 раза и достигло 5,2 млрд долларов. Т. е. торговля построена таким образом, что вымывает валюту из страны.

Не очень и хотелось

Как предрекает подавляющее большинство экономистов, Украину ожидает дефолт. Но в стране, которая стала рекордсменом по задолженности МВФ и получает кредиты по самой высокой ставке, был найден поистине блестящий выход. Чисто украинский. МВФ, оказывается, можно просто не платить. Именно так рассуждает экономический эксперт Виктор Скаршевский, отметивший, что дефолты перед Международным валютным фондом достаточно частое явление: начиная с 1959 года, 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ. Как пишет эксперт, «средний срок дефолта (между датой отказа возврата кредита и датой его погашения) — около 6 лет.

Рекордсмены по сроку дефолта: Либерия — 23,3 года, Камбоджа — 18,8 лет и Ирак — 14,3 лет. Еще три страны — Судан (с 1984), Сомали (с 1987) и Зимбабве (с 2001) — до сих пор не вышли из дефолта перед МВФ.

Самый крупный дефолт перед МВФ допустила Аргентина, отказавшись в 2003 году выплатить долг в сумме 2,9 млрд. Последний дефолт перед МВФ был в мае 2015 года, когда Греция не выплатила МВФ 1,7 млрд долларов». Хорошая компания для «великой европейской державы», нужно заметить.

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что с МВФ пора «разводиться». По его словам, «у нас валяется 12 млрд долларов золотовалютных резервов. 2 миллиарда долгов мы спокойной сможем отдать. В крайнем случае, мы можем вновь выпустить еврооблигации. Это все настолько скучно, что уже нечего обсуждать. МВФ становится никому не нужным, поскольку не предоставляет реальной помощи».

По еврооблигациям — крайне любопытно. Это тот же рост внешней задолженности, только в профиль. Думаю, многие помнят российский дефолт 1998 г., возникший вследствие строительства пирамиды ОВГЗ. Выпуск еврооблигаций Украиной в условиях фактического дефолта будет осуществляться под достаточно высокий процент. И через несколько лет их тоже нужно гасить. В то же время, с 2021 г. включатся выплаты по реструктуризации им. Натальи Яресько, в дополнение к тем долгам, которые Украина сейчас возвращает кредиторам.

Горе побежденным

Что крайне показательно, «высоколобые» эксперты и представители Кабмина говорят о чем угодно, кроме влияния долговой удавки на реальную экономику Украины, показатели бюджета и уровень жизни населения. Путать граждан — любимая игра правительственных двурушников, доведших страну до банкротства.

Хотелось бы напомнить, что крайне «любимые» населением медицинская, образовательная, пенсионная и коммунальная «реформы» осуществлены по требованию МВФ. И пока интенсивно обсуждается мало имеющий отношение к реальности Антикоррупционный суд, Минфин опубликовал финансовый план НАК «Нафтогаз Украины», который предусматривает с 1 апреля 2018 года рост цены на газ для населения на 62%, с 4942 до 8030 гривен за тысячу кубометров без НДС.

Именно требование «справедливой» цены на газ обсуждалось на недавней встрече Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард во время Давосского форума. Но к газу мы еще вернемся.

Принцип работы МВФ со странами-должниками — обеспечение бездифицитности бюджета, что обеспечивает бесперебойность обслуживания долга. Проще говоря, если бюджет не пополняется за счет доходов от внешней торговли, уплаты налогов и т. д., его необходимо сокращать.

Естественно, за счет социальных выплат, расходов на медицину, образование, культуру и т. п. Именно эти расходы идут под нож и перекладываются на плечи граждан.

Без сотрудничества с МВФ будет дефолт — экономист Казалось бы, в последние годы показатели бюджета лишь растут. Одновременно снижается и курс гривны, который с начала 2014 г. упал с 8 до 29 грн. за 1 долл. Курс украинской валюты поддерживался в значительной мере за счет поступлений тех самых кредитных ресурсов от МВФ, Мирового банка, ЕБРР, помощи ЕС и США.

При отсутствии внешних вливаний гривна обрушится, что повлечет за собой общее падение экономики, уровня жизни, сокращение количества рабочих мест и торговли. Газ же приобретается за валюту, потому очередной рост цен — лишь начало «коммунального геноцида».

Компенсировать отсутствие кредитов возможно за счет приватизации. Но напомню, что масштабную распродажу стратегических объектов планировало еще правительство Яценюка в 2014–15 гг. Воз и ныне там. Гражданская война в Донбассе и общая разруха в пронизанной коррупцией стране привели к падению иностранных инвестиций в с 2014-го по сентябрь 2017 г. с 53,7 до 39,7 млрд долл. Т. е., за «революционный» период из страны «сбежало» 14 млрд долларов!

МВФ, конечно, можно, не платить. Как не платят России. Но столь «высокие» отношения будут означать крах экономики. Продолжать набираться долгов на кабальных условиях тоже не выход. Единственный способ избавиться от долговой удавки — это развитие реальной экономики и возвращение на традиционные для Украины рынки стран СНГ, односторонний выход с которых обошелся в 15 млрд долл. чистых потерь. Но как раз на это не готова идти нынешняя власть, которая скорее уморит страну и ее жителей.



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Добавлено: 12 фев 2018 в 00:19, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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