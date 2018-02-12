Украинец, подозреваемый в шпионаже арестован в Москве: есть постановление суда

Константин Давыденко «целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины» составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, считает ФСБ РФ.

до 11 апреля Лефортовский суд Москвы отправил под арест задержанного в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, который подозревается в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Давыденко меру пресечение в виде заключения под стражу до 11 апреля», — огласила решение судья Елена Галиханова.

Давыденко был задержан в воскресенье сотрудниками ФСБ в Симферополе. По их мнению Давыденко «целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины» составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. Возбуждено дело по статье «шпионаж».