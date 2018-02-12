Украинские правоохранители не знают, кто стоит за задержанием Михаила Саакашвили

Служба Безопасности Украины и Генеральная прокуратура Украины синхронно заявили о непричастности к задержанию бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.Андрей Лысенко, представляющий ГПУ, заверил, что прокуратура не арестовывала Саакашвили, поскольку такие действия находятся не в их компетенции. Пресс-служба СБУ также открестилась от задержания лидера "Движения новых сил".Но интереснее всего отреагировали в Национальной полиции. Спикер Ярослав Тракало неожиданно заявил, что полиция вообще не имеет никакой информации по поводу ареста Саакашвили и пытается выяснить подробности произошедшего.Добавим, что по словам депутата Верховной Рады Юрия Деревянко, Саакашвили схватили люди в камуфляже и увезли в неизвестном направлении.