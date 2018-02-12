Украинский дипломат рассказал, для чего России нужна война на Донбассе

Россия заинтересована в войне на Донбассе по одной причине. Кремль хочет обменять урегулирование конфликта на Востоке Украины на признание полуострова Крым российской территорией.Такое мнение выразил директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский в интервью изданию "Сегодня".Отметим, что подобной позиции придерживаются и в РФ. В частности, депутат Государственной думы РФ 5-го и 6-го созывов Илья Пономарев назвал Донбасс разменной монетой Кремля по решению "крымского вопроса".