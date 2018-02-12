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Украинский дипломат выступила с резким заявлением в адрес Российской Федерации


Добавлено: 12 фев 2018 в 15:39, Категория: Политика
Украинский дипломат выступила с резким заявлением в адрес Российской Федерации
Кремль не заинтересован в урегулировании ситуации на Донбассе, поскольку за последние три года Российская Федерация не выполнила ни одного пункта так называемых Минских соглашений. Подобным заявлением отметилась спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Дипломат отметила, что Россия интересует дальнейшая дестабилизация Украины, а не мирное разрешение конфликта.
Напомним, что Минские соглашения, которые должны были помочь прекратить вооруженный конфликт на Донбассе, были подписаны 12 февраля 2015 года.

С тех пор не только представители Украины, но и лидеры стран Запада констатируют - Россия не выполняет взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе.


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МИД: Россия не выполнила ни одного пункта «Минска»
Беца: РФ за 3 года не выполнила ни одного пункта Минских соглашений
Кремль: Киев по-прежнему не выполняет минские соглашения; Штайнмайер приветствовал договоренность о прекращении огня в Донбассе
Белый дом: Россия не выполняет свои обязательства по Украине
Добавлено: 12 фев 2018 в 15:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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