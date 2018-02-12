В Бельгии разбился туристический самолет, есть погибшие

Сегодня в Бельгии во фламандской провинции Лимбург близ города Хасселт разбился небольшой туристический самолет, в результате чего погибли два человека.

Местные СМИ сообщают, что самолет не дотянул до спортивного аэродрома в Звартберге всего 15 км. Отмечается, что он совершал последний полет перед техническим обслуживанием.

Причины аварии на данный момент неизвестны, но в полиции не исключают, что пилот задел провода высоковольтной линии. Сейчас на месте проводятся расследования причин катастрофы.