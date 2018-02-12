В Гранитном на Донетчине мужчина получил пулевое ранение

Сегодня около 13:00 в Гранитном Донецкой области 63-летний мужчина, находясь дома по улице Бейда, получил пулевое сквозное ранение левого плеча.

По данным полиции, он госпитализирован в районную больницу. Волновахи. Сообщается, что информация о ранении мужа поступила в Волновахский отдел полиции от медиков. Выяснилось, что человек убирал снег возле своего дома, когда услышал звук от выстрелов.

Сейчас пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Следственно-оперативная группа местной полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Данный факт предварительно квалифицированы по ч.2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.