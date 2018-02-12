В Крыму усиливают меры безопасности - есть причина

Крым - последние новости, 12 февраля. На российском полуострове усиливают меры безопасности - есть причина.

Ранее фракция "Народный фронт" в Верховной раде Украины выдвинула предложение принять обращение к мировому сообществу из-за якобы "незаконной" подготовкой выборов российского президента в Крыму.

Со слов главы фракции Максима Бурбака, в понедельник "Народный фронт" зарегистрировал соответствующее заявление. Максим Бурбак предложил обратиться к международному сообществу и потребовать предотвратить выборы президента РФ "на украинской территории, а именно в Крыму", а также признать данные выборы недействительными.

"В период проведения выборов российского президента и Дня воссоединения Крыма с РФ возможны активизации попыток украинской стороны осуществить провокации либо атаки на объекты жизнеобеспечения, находящиеся на территории республики. Это самое подходящее время для такого", — заявил сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

С его слов, особое внимание при усилении мер безопасности будет уделено тем объектам жизнеобеспечения, которые уже не раз подвергались атакам со стороны диверсантов с Украины, приграничным территориям, где их проникновение наиболее вероятно, а также избирательным участкам.