В Москве отменили празднование начала Масленицы из-за крушения Ан-148

Московские власти отменили развлекательные мероприятия, которые должны были пройти 12 февраля на фестивале «Московская Масленица». Как сообщается на сайте мэрии, это было сделано в связи с крушением самолета Ан-148.

12 февраля отмечается начало Масленицы; она продлится неделю и завершится в воскресенье 18 февраля.

Накануне в Раменском районе Подмосковья разбился пасажирский самолет, вылетевший из Домодедово в Орск.

Ан-148 рухнул спустя несколько минут после начала полета. Никто из 71 человека, находившихся на борту, не выжил. На месте крушения ведутся поиски частей лайнера и останков погибших.

В Оренбургской области 12 февраля объявлено днем траура.