В МВД подтвердили задержание «вредного» Саакашвили

Член коллегии МВД Антон Геращенко подтвердил, что экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сегодня был задержан в Киеве.

Геращенко отметил: «Да, его действительно задержали в этом ресторане». По его словам, вскоре по этому поводу будет официальное заявление правоохранительных органов. Также, Геращенко считает Саакашвили «вредным для украинского общества».

В то же время адвокат Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика задержала Госпогранслужба Украины. Кроме того, адвокат Руслан Чернолуцкий опасается, что Саакашвили задержали с целью выдворения из Украины: «Есть признаки незаконного выдворения, но это все незаконно, потому что оснований для выдворения нет».