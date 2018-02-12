В Симферополе задержали подозреваемого в шпионаже украинца

В Симферополе был задержан гражданин Украины, предположительно, собиравший и передававший украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардии и Федеральной службы безопасности.

«11 февраля ФСБ России в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко. Он целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России», — сообщается на сайте ФСБ.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по обвинению в шпионаже.