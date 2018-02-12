В Управделами президента предложили не спешить с обсуждением строительства здания СФ

Пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова подтвердила ТАСС заключение договора с проектной организацией на проектирование нового здания для Совета Федерации. Однако она подчеркнула, что говорить о перспективах стройки пока рано.

«Проектная организация, с которой заключен договор Управделами, действительно ведет проектирование, но как долго будет готовиться проект, пока неизвестно. Следующим этапом должно стать заключение Главгосэкспертизы», — отметила Крылова.

В случае положительного решения будет определено финансирование и сроки выполнения проекта.

Ранее СМИ сообщили о планах по расширению площадей Совфеда до 14 тысяч квадратных метров за счет строительства нового восьмиэтажного здания.